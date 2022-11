Aantal corona-besmettingen weer gedaald, 30 procent minder dan week terug

De herfstvakantie in het midden en zuiden van het land speelt volgens het RIVM geen rol, want ook in verpleeghuizen daalt het aantal gevallen, en de ouderen daar gaan over het algemeen niet op vakantie.

Het RIVM registreerde in de afgelopen zeven dagen 12.311 positieve tests. Dat is 30 procent minder dan een week eerder, en dat betekent de snelste daling sinds begin augustus, twaalf weken geleden.

In de afgelopen week moesten 469 mensen vanwege hun coronaklachten in een ziekenhuis worden opgenomen, de laagste instroom in vijf weken tijd. Vergeleken met de week ervoor daalde het aantal corona-opnames met bijna 32 procent.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Coronathermometer’

De overheid gebruikt sinds september een ‘thermometer’ om de corona-epidemie in de gaten te houden, als opvolger van de risiconiveaus. Die thermometer blijft nog altijd op stand twee staan, het een na laagste niveau. Er is nog geen aanleiding voor een verdere verlaging, omdat er nog altijd relatief veel besmettingen zijn en omdat kwetsbare groepen extra risico blijven lopen, aldus het RIVM. De thermometer heeft in totaal vier standen.

Ook bij de GGD’en wordt het steeds rustiger. Bijna 17.000 mensen zijn vorige week naar een testlocatie gegaan om bevestiging van een zelftest te krijgen. Dat is het laagste aantal in vijf weken. Van die testen was 57,8 procent positief, het laagste percentage sinds eind mei.

Het zogeheten reproductiegetal daalde naar het laagste niveau sinds 2 augustus. Het staat nu op 0,82. Dat betekent dat een gemiddelde groep van honderd besmette mensen het coronavirus overdraagt op 82 anderen. Zij steken vervolgens 67 mensen aan, die het virus daarna doorgeven aan 55 personen. Bij elke stap wordt de groep besmetten kleiner en wordt het moeilijker voor het coronavirus om anderen te bereiken.