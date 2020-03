Aantal coronadoden nu 76, in totaal 2460 besmettingen: ‘handhaaf de lockdown strikt’

Eerste coronabe­smet­ting in gevangenis: gedetineer­de in gevangenen­zie­ken­huis besmet

10:16 Ook in de Nederlandse gevangenissen heeft het coronavirus inmiddels toegeslagen. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft bekendgemaakt dat bij een gedetineerde, die in het gevangenenziekenhuis in Scheveningen verbleef, het coronavirus is vastgesteld. Volgens de DJI is de persoon volgens protocol geïsoleerd om verder besmettingsgevaar te voorkomen.