Aantal coronameldingen met ruim zestig procent gestegen, ook meer ziekenhuisopnames

Het aantal meldingen van mensen die met covid-19 zijn opgenomen op de verpleegafdeling van een ziekenhuis, steeg in de afgelopen week naar 152 meldingen. Een week eerder waren dat er nog 92. De meeste ziekenhuisopnames zijn in de leeftijdscategorieën 55 tot 84 jaar. Het aantal opnames op de intensive cares steeg van 27 naar 53. Het RIVM meldde vandaag ook 33 sterfgevallen. In de update van vorige week stonden 14 sterfgevallen.

Voor de derde week op rij is er een sterke toename in het aantal besmettingen, meldt het RIVM. Ook het percentage positieve tests van de GGD testlocaties in afgelopen week ligt met 6,1 procent ‘flink hoger’ dan de week ervoor, toen er nog 3,9 procent van de testen positief terugkwam. In de weken daarvoor hadden minder dan 3 op de 100 geteste mensen het coronavirus onder de leden. In juni en juli was hooguit 1 procent van de tests positief. Het aantal afgenomen testen in de GGD teststraten is de laatste weken nagenoeg gelijk gebleven, net geen 200.000.