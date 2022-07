Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stabiel op 1100, aantal positieve tests keldert verder

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen vandaag 1124 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dat zijn er 11 meer dan bij de laatste update afgelopen vrijdag. Vergeleken met vorige week maandag zijn er netto 17 patiënten bij gekomen. De verpleegafdelingen behandelen de meeste patiënten. Op die kamers verblijven nu 1076 mensen met corona. Sinds het hoogtepunt afgelopen woensdag zijn daar 32 bedden vrijgekomen. Intensive cares hebben 48 coronapatiënten onder hun hoede. Dat is wel wat aan de hoge kant in vergelijking met de afgelopen weken, maar niet in vergelijking met de vorige golf; toen behandelden ic’s meer dan 600 coronapatiënten.

Afvlakking

De cijfers van het LCPS maken geen onderscheid tussen mensen die als een direct gevolg van hun coronabesmetting zijn opgenomen en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt dat onderscheid wel. Het aantal aan de GGD’s gemelde personen met een positieve coronatestuitslag daalde vorige week licht (-11 procent) in vergelijkingen met de week ervoor, meldde het RIVM . Ook het aantal geteste personen daalde licht (-6 procent). Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 4 juli op 0,99 (0,96 – 1,03). Sinds het begin van de zomergolf stijgt het aantal mensen dat daadwerkelijk vanwege coronaklachten in het ziekenhuis terechtkomt, in vergelijking met de relatief luwe periode ervoor. De daling nu volgt op het afvlakken en daarna het dalen van het aantal positieve coronatests ruim een week geleden.

Aantal positieve coronatests keldert verder

In de afgelopen week zijn 28.588 besmettingen bevestigd en geregistreerd. Dat is 30 procent minder dan in de zeven dagen ervoor. Het is de snelste daling sinds 3 mei. De zomergolf bereikte zijn hoogste punt op 13 juli. Sindsdien daalt het gemiddelde twaalf dagen achter elkaar. Nederland is nu terug op het niveau van 22 juni.