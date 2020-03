Aantal coronapatiënten stijgt naar 382, maar hier en daar ook patiënten genezen

Het aantal coronapatiënten in Nederland stijgt naar 382. Dat betekent 61 nieuwe patiënten. Directeur Jaap van Dissel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM zegt in een eerste voorzichtige reactie: ,,Gelukkig lijkt het minder snel te gaan, maar ik wil eerst de cijfers goed bestuderen voordat we conclusies trekken.”

Van de 382 zijn er 161 besmet geraakt in het buitenland. Voor 156 gevallen is de bron onbekend of is onderzoek nog gaande. Ruim de helft daarvan woont in Noord-Brabant. De meeste mensen die positief zijn getest, wonen in de provincie Noord-Brabant: 157 personen, waar inwoners gevraagd wordt zoveel mogelijk thuis te blijven. In de provincie Utrecht wonen 55 gemelde gevallen. Maandag is een patiënt overleden, een 78-jarige met een kwetsbare gezondheid. In totaal zijn nu 4 personen met het coronavirus overleden.

Hoewel het totaal aantal besmettingen in Nederland gestaag toeneemt, zit er geen stijging in het aantal besmettingen dat er per dag bij komt. Dat aantal is redelijk stabiel. Eergisteren steeg het aantal besmettingen met 77 gevallen, gisteren ‘daalde’ dat naar 56 en vandaag komen er 61 bij. Van Dissel wil daar echter nog geen conclusies uit trekken.

Genezen

Ondertussen druppelen ook diverse berichten binnen van patiënten die genezen zijn. Zo is een 5-jarig meisje uit Alphen genezen verklaard na opnieuw twee keer getest te zijn, meldt de GGD. Ook zijn er enkele patiënten in Brabant en een in Almere die besmet waren, maar 24 uur achter elkaar geen klachten hadden en ‘dus’ genezen zijn, volgens de richtlijnen van het RIVM. Ook in Paijnacker-Nootdorp zijn twee mensen weer in orde.