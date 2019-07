Aantal kinderontvoeringen vanuit of naar Nederland fors gedaald

Hittegolf midden in de nacht al een feit

4:22 Doordat het kwik in de nacht van donderdag op vrijdag niet onder de 25 graden is gezakt, is er officieel sprake van een hittegolf. Vrijdag is namelijk de vijfde dag op rij dat het warmer is dan 25 graden, waarvan drie dagen de temperatuur hoger dan (of gelijk aan) 30 graden is geweest.