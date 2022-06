Aantal nieuwe coronagevallen schiet omhoog: ‘Basismaatregelen juist nu belangrijk’

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen stijgt snel. In de afgelopen week kregen 26.462 mensen na een bezoek aan een GGD-testlocatie te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Dat is het hoogste aantal sinds 12 april, ruim twee maanden geleden. Zelftesten worden niet genoteerd, dus het werkelijke aantal zal hoger liggen.

Vorige week meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het in zeven dagen tijd 15.526 positieve tests had geregistreerd. Dit betekent dat het het aantal bevestigde besmettingen in een week met 70 procent is gestegen. In twee weken is het aantal bijna verdrievoudigd.

Alle leeftijden

De stijging is volgens het RIVM ‘door heel Nederland en onder alle leeftijdsgroepen’ te zien. De toename komt door de opkomst van nieuwe versies van de omikronvariant van het coronavirus. Die kunnen de afweer beter omzeilen, maar mensen lijken er niet zieker van te worden. Ook in andere landen neemt het aantal besmettingen daardoor toe.

Vanwege de nieuwe coronagolf gaan meer personen met klachten naar de GGD. Maar er belandden ook meer mensen met corona in het ziekenhuis. Voor het eerst in ruim een maand liggen er namelijk meer dan 600 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen. In totaal gaat het om 605 mensen die positief zijn getest op het virus, 55 meer dan maandag.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) komt de toename volledig op het conto van de verpleegafdelingen, waar nu 583 patiënten met covid liggen. Op de intensive cares liggen er 22, evenveel als maandag. Dit aantal schommelt al weken rond dit niveau.

Quote Heel lastig te zeggen hoe dit zich de komende weken ontwikkelt Woordvoerder RIVM

‘Doe een zelftest’

Door het oplopende aantal besmettingen wordt het nog belangrijker om je aan de basismaatregelen te houden, zegt het RIVM. ,,Hou afstand van kwetsbaren. Heb je klachten, doe een zelftest. Als die positief is, ga je in isolatie. Blijf thuis, wees voorzichtig. De basismaatregelen die nooit verdwenen zijn, zijn juist nu belangrijk. Naleving daarvan zou beter moeten”, vertelt een woordvoerder van het instituut.

Die vervolgt: ,,Het is heel lastig te zeggen hoe dit zich in de komende weken ontwikkelt. We weten dat het nog verder gaat toenemen, we weten alleen niet hoelang het duurt en hoe hoog de piek wordt. We hebben nog niet genoeg informatie over de nieuwe subvarianten. Maar het gaat toenemen.”

Voorlopig is er geen sprake van een nieuwe vaccinatieronde. Niet-kwetsbare mensen onder de 60 met een boosterprik hebben nog 'een behoorlijke mate van bescherming’. Het RIVM raadt 60-plussers wel aan hun herhalingprik te halen.

R = 1,25 Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus verspreidt, staat op 1,25. Dit betekent dat een gemiddelde groep van 100 met corona besmette mensen 125 anderen aansteekt. Zij besmetten vervolgens 156 mensen, die het virus vervolgens overdragen aan 195 anderen.

