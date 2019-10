Aantal wanbetalers zorgpremie daalt door

,,Sinds de piek in 2014 is het aantal wanbetalers van zorgverzekeringpremies met 30 procent gedaald van 298.000 naar 206.000. Van alle personen van achttien jaar en ouder was 1,5 procent in 2018 een wanbetaler. In 2014 was dit nog 2,2 procent", telde het statistiekbureau. De daling van het aantal wanbetalers van zorgverzekeringen is vooral te verklaren uit de invoering in 2016 van een betalingsregeling.