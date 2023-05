Aantal winkels daalt licht; met name schoenenwinkels houden het voor gezien

Experts Ooggetui­gen ‘machteloos’ bij geweldsex­plo­sie Bijlmer, Slachtof­fer­hulp wil delen video strafbaar maken

Het was voor ooggetuigen vrijwel onmogelijk om de schokkende groepsaanval op station Bijlmer Arena te sussen. Dat stelt een kenniscentrum dat al jaren onderzoek doet naar het gedrag van omstanders in noodsituaties. Er klinkt in de media veel kritiek op de ‘laconieke reactie’ van ooggetuigen op de publieke afranseling. ,,Maar als er twintig jongeren op één man staan in te trappen, kun je als ooggetuige weinig betekenen”, zegt een deskundige.