Aanval op Telegraaf 'is klap voor vrije pers en democratie'

Premier Mark Rutte spreekt op Twitter van een 'gerichte aanval' tegen De Telegraaf. ,,Dit is een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie. We zijn alert en waakzaam.''

Burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen is vanochtend ter plekke geweest en zegt 'zeer geschokt' te zijn door de aanval waarbij rond vier uur vannacht een bestelauto in de gevel reed en in brand gestoken werd. Hij bekijkt in overleg met het OM en de politie vanmiddag of extra veiligheidsmaatregelen bij De Telegraaf en andere media nodig zijn. ,,Kranten moeten kunnen blijven schrijven wat ze schrijven.''