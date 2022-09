Aardbeving met kracht 2,8 bij Uithuizermeeden

Moeder dode baby Sem vrij, maar wel verdachte: ‘Ze heeft geen herinne­ring aan zwanger­schap’

De Doetinchemse vrouw (39), die de moeder is van de gedode baby Sem Vijverberg, is op vrije voeten. Ze blijft nog wel verdachte. Uit dna-onderzoek is gebleken dat zij de moeder is van het jongetje. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

22 september