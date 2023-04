Aardbeving met kracht van 2.4 in de buurt van Maastricht

De beving, op een diepte van 12 kilometer, was bij het dorp Bunde dat vlak boven Maastricht ligt. Omwonenden hebben de trillingen mogelijk niet gevoeld, denkt een woordvoerster van het KNMI. Het instituut heeft nog geen meldingen binnen van mensen die in de buurt wonen.

Natuurlijke bevingen ontstaan door schuivende aardplaten. Deze komen vaker voor in Limburg en het zuidoosten van Brabant. Bij Roermond vond de hevigste in de recente geschiedenis plaats in 1992. Die had een kracht van 5.8. Door de trillingen ontstond veel schade in het grensgebied van Nederland, België en Duitsland.