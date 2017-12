'Abdullah had geen idee dat naar hem werd gezocht'

Bij de woning aan de Obrechtstraat in Schiedam-Groenoord is het een komen en gaan van familie en vrienden. ,,Abdullah heeft me in gebarentaal aangegeven dat hij de politie-helikopter heeft opgemerkt en de zoeklichten van de politie heeft gezien,’’ zegt Cetin. ,,Hij is er voor weggekropen in het huisje waar hij zat.’’



Abdullah verdween vrijdagavond en werd maandag aan het eind van de middag gevonden op het volkstuinencomplex. ,,We willen het huisje waar hij is gevonden, kopen. Duidelijk is dat hij daar graag wil zijn.’’



Cetin was degene door wie Abdullah vanmiddag naar huis gebracht wilde worden. Stralend vertelt hij dat Abdullah in het ziekenhuis aangenaam werd verrast door Sinterklaas en zijn gevolg voordat hij naar huis mocht. ,,Abdullah heeft geen enkel idee gehad dat er zo veel om hem was te doen en massaal naar hem werd gezocht. Toen hij maandagavond eenmaal in het ziekenhuis was en daar zichzelf op de televisie zag was hij verbaasd. Abdullah kon het niet plaatsen. ‘Ik ben toch hier?’ gaf hij elke keer weer aan. Hij snapte al die ophef niet.’’