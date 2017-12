Abdullah liet schoonheid van Nederland zien

Wie de afgelopen dagen het nieuws heeft gevolgd, via traditionele media of louter op internet, zou een inktzwart wereldbeeld kunnen krijgen, alsof we met zijn allen op een bloederige burgeroorlog afstevenen. De tegenstellingen worden ironisch genoeg in aanloop naar de feestdagen op de spits gedreven, elk jaar weer, telkens door dezelfde mensen.



Maar dan zijn er plotseling van die kwesties die beterschap beloven.



In Schiedam werd een jongen vermist – Abdullah Mazmahor. De vijftienjarige jongen – doof, autistisch en verstandelijk beperkt – was zonder jas en medicijnen aan de wandel gegaan, terwijl hij óók nog eens een hartaandoening heeft.



Het cynisme waarmee we anders worden doodgegooid, maakte plaats voor een enorme betrokkenheid, van familie en vrienden, maar ook van wildvreemden, die in grote getallen warme kleding en hesjes aantrokken om de politie te ondersteunen met haar onderzoek.