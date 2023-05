Acht mannen aangehouden bij steekpartij in trein, vakbond is het spuugzat en vraagt om maatregelen

De politie heeft acht verdachten aangehouden na een nachtelijke steekpartij in de trein. De intercity was op weg van Arnhem naar station Ede-Wageningen. Twee mensen moesten met niet-levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis. Een van hen is ook aangehouden.

Enkele minuten voordat de trein aankwam op station Ede-Wageningen is de politie gebeld. Drie hoofdconducteurs en een machinist moesten ingrijpen. Het leek eerst te gaan om een vechtpartij, maar later bleek er een mes te zijn gebruikt. In ieder geval stonden er al meerdere agenten - en een politiehond - op het perron klaar om de verdachten aan te houden.

Acht mannen aangehouden

In totaal heeft de politie acht verdachten aangehouden, dit in verband met het verstoren van de openbare orde. Het is nog niet bekend waarom de vechtpartij plaatsvond en wie precies betrokken is bij het daadwerkelijke steekincident, hier doet de politie nog onderzoek naar.

Het gaat in ieder geval om een groep mannen tussen de 20 en de 40 jaar, afkomstig uit Ter Apel, Velp, Ede, Utrecht en Budel.

Geweld spuugzat

Vakbond VVMC voor spoorpersoneel meldt dat een groep Eritreeërs en Algerijnen ruzie hadden. Het treinpersoneel heeft ingegrepen om reizigers te beschermen, aldus de bond, die zich zorgen maakt over het geweld waar treinpersoneel mee te maken krijgt. ‘Het is een kwestie van tijd dat we dodelijke slachtoffers te betreuren hebben. Dat zijn harde woorden, maar als je naar de incidenten kijkt die er plaatsvinden dan is dat helaas de conclusie. Daar willen we en mogen we niet op wachten!’, schrijft de vakbond zondag.

Vakbondsbestuurder Wim Eilert is het geweld spuugzat. Hij zegt dat een aantal weken geleden iemand op station Vlissingen met deo en een aansteker een hoofdconducteur in brand probeerde te steken. Volgens hem vinden er in treinen en op stations steeds meer incidenten plaats en moet het treinpersoneel onderhand kogelvrije en steekwerende vesten dragen.

Donderdag overhandigt VVMC een brandbrief aan NS-topman Wouter Koolmees, waarin gevraagd wordt om maatregelen. Volgens Eilert zou het bijvoorbeeld al schelen als de overheid ervoor zorgt dat zogenoemde veiligelanders, mensen die geen kans maken op asiel, zoveel mogelijk op hun azc-locatie blijven.

