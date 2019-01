Acht misbruikers van 13-jarig meisje voor rechter waaronder haar oom

Het misbruik zou zijn gebeurd in 2015, 2016 en 2017 in onder meer Winschoten en Beerta. De sekscontacten werden georganiseerd door haar oom Michel M. uit Winschoten, die hiervoor in juni werd veroordeeld tot acht jaar celstraf en tbs.



Haar oom dwong het meisje tot seks met hemzelf en plaatste ook seksadvertenties. Het meisje moest op grove wijze seks hebben met de andere mannen, onder meer terwijl ze was vastgebonden. Soms kreeg ze wiet of cocaïne toegediend. Ze zou zeker tweehonderd keer zijn verkracht.



Het meisje moest het misbruik zelf filmen en naar haar oom sturen.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de misbruikers getraceerd en vervolgt ze. Per dag behandelt de rechtbank de zaak van vier verdachten.

Het meisje was uiteindelijk zelf naar de politie gestapt.



Tijdens de rechtszaak vorig jaar juni ontkende de oom dat hij haar had gedwongen. De rechtbank veroordeelde hem voor mensenhandel en seksuele uitbuiting en bepaalde dat hij zijn nichtje ruim 100.000 euro schadevergoeding moet betalen.