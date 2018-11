Acht op tien kinderen onveilig vervoerd in auto

Vorig jaar belandden vijfhonderd kinderen van 0 tot 8 jaar op de eerste hulp na een auto-ongeluk. Tweehonderd van hen waren jonger dan drie jaar. De autostoel is meestal van prima kwaliteit, maar de handleiding wordt niet goed gelezen of de uitleg in de winkel ontbreekt. Ook zijn ouders te tolerant, vindt Kramer. ,,Als Jantje bij het vastgespen zit te dreinen, is de stressreactie van een ouder: ‘laat hem nog maar even loszitten. Het is maar een klein stukje.’ Nóóit doen!”



Maxi-Cosi financierde een deel van het onderzoek maar was bij de uitvoering niet betrokken. ,,We hebben geen onderscheid gemaakt tussen merken van autostoeltjes,” aldus VeiligheidNL.



Het zoontje van Eva Tuin, Roan, raakte vijf jaar geleden zwaargewond toen zij tegen een boom botste. ,,Ik keek om. Mijn zoontje zat voorovergebogen in het autostoeltje, het bloed druppelde uit zijn voorhoofd. Hij was niet meer aanspreekbaar.’’ De aanblik van het bebloede gezichtje van haar 2 jaar en 4 maanden oude zoon vergeet ze niet meer. ,,Alle aangezichtsbotten waren gebroken, behalve zijn kaak en zijn neus. Hij had een schedelbasisfractuur en in zijn gehoorgang zat een breuk.’’ Hoeveel hechtingen hij had? ,,Geen idee, het zag zwart van de draadjes.’’ Zij roept nu alle ouders, opa's, oma's en verzorgers op meer aandacht te besteden aan het in de stoel plaatsen van kinderen. ,,Als je het kostbaarste wat je hebt vervoert, doe dit dan goed.’’