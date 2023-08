Acht puppy’s tussen hun eigen poep en plas: dat is wat marechaussee aantrof in auto

De medewerkers van de marechaussee kwamen tot die ontdekking nadat ze ‘een penetrante geur’ roken tijdens de controle van de wagen. Tot hun verbazing vonden ze acht puppy’s in de wagen.



Vermoedelijk zijn de pups meegekomen uit Polen en wilde de vrouwelijke bestuurder de dieren verkopen in Nederland. Zij had geen enkele documenten van de honden bij zich.



De Dierenpolitie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming besloten daarom de puppy’s in beslag te nemen. De dieren zijn in quarantaine gezet en hebben de noodzakelijke inentingen gehad.|



De vrouw is gearresteerd en wordt verdacht van meerdere strafbare feiten ‘met betrekking tot dierenleed’. Alle kosten die gemaakt worden voor de pups, zowel voor de opvang als verzorging, worden op haar verhaald.



De vrouw zal zich bovendien moeten verantwoorden voor de kwestie.