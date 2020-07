Acht vragen en antwoorden over wat de noodwet voor jou betekent

Waarom moet deze noodwet er eigenlijk komen?

Het kabinet heeft de wet opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer. Tot op heden is er namelijk een lappendeken aan regels opgesteld via noodverordeningen. Probleem echter: die moeten niet te lang gelden, omdat ze schuren met grondrechten. Bovendien kunnen de Tweede Kamer of een gemeenteraad pas achteraf kritiek leveren. Bij de noodwet moet er vooraf gestemd worden of deze in werking treedt. Toch waren adviesorganen als de Raad van State kritisch over het conceptvoorstel, omdat de noodzaak te weinig duidelijk zou zijn. Ook was er angst dat het mogelijk zou worden om in te grijpen in huizen van burgers. Daarop paste het kabinet de wet flink aan.