Achtervolging op A15 eindigt in horrorcrash

De politie heeft een video op Facebook geplaatst van een automobilist uit Rotterdam die in april de macht over zijn stuur verloor. Zijn auto ging tien keer over de kop, raakte twee lantarenpalen en ging uiteindelijk in vlammen op. De bestuurder, die onder invloed was, heeft niks aan de salto's die zijn auto maakte overgehouden.