Achtervolging op A16 eindigt met crash; twee mannen aangehouden in Delft

MET VIDEO Brutale schatgra­vers voor nazischat, zelfs op privéter­rein: ‘Zijn daar echt heel boos over’

De politie heeft deze zaterdag als speciale opdracht meegekregen om schatgravers en -zoekers met detectoren weg te sturen uit het gebied rond landgoed Den Eng in Ommeren. Het was zaterdag gelijk al een aantal keren raak, Ommeren is de laatste 24 uren een aantal kuilen rijker geworden. Lukrake schatgravers zijn op zoek naar een nazischat.

7 januari