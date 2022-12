ACM onderzoekt beïnvloeding zorgtarieven door brancheorganisaties

Een van de organisaties die wordt onderzocht is de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), bevestigt een woordvoerder van de NVZ desgevraagd. De vereniging werkt mee aan het onderzoek. Dat kan lang gaan duren, verwacht de zegsman, want de prijsonderhandelingen in de sector zijn complex. De ACM waagt zich zelf niet aan voorspellingen over de duur van het onderzoek.

Onderhandelingen

De NVZ voorziet ziekenhuizen van ‘relevante cijfers en feiten’ om ze te helpen in de contractonderhandelingen. Bij een overzicht van de gemiddelde prijsstijgingen die voor het komende jaar zijn berekend, schreef de organisatie in oktober: ,,Het doel van deze factsheet is dat er tussen partijen in elk geval geen discussie dient te zijn over feiten en data.”