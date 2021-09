Actievoerders van Greenpeace klimmen op Tweede Kamer: ‘De natuur gaat eraan en ons geduld is op’

Gemeente Urk onderzoekt ‘heftige’ beelden van jongeren in ‘na­zi-kle­dij’ en gevangene met Jodenster op

13 september Op Urk gaan beelden rond van jongeren die zaterdagavond in het dorp rondliepen in ‘nazi-kledij’ en een jongeman die in een boevenpak met een Jodenster ‘onder vuur’ wordt genomen. De gemeente Urk heeft de betreffende beelden gezien en onderzoekt met de politie en het Openbaar Ministerie of het tafereel op de beelden strafbaar is.