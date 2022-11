Activist die zich bij Meisje met Parel vastplakte, weigert supersnelrechter, maar moet toch snel voorkomen

Het gaat om de man links op de foto, naast die andere, in België al beruchte klimaatactivist Wouter Mouton (rechts) die zijn hoofd aan het schilderij probeerde vast te plakken. Het wereldberoemde schilderij in het Haagse Mauritshuis raakte niet beschadigd, het zit achter glas. Wel was er enige schade aan de omlijsting. De omvang van de schade is nog onbekend.

Drie Belgische mannen worden verdacht van vernieling en openlijk geweld tegen het schilderij Meisje met de parel, in vereniging gepleegd. De man die dus niet wil voorkomen, riep teksten als ’hoe voelt het als iets moois voor je ogen wordt vernield’. Ook riep hij - steeds in het Engels overigens - dat het schilderij achter glas zit. Oftewel: het zal niet of nauwelijks beschadigd zijn. Desondanks worden de activisten in het filmpje uitgejouwd.

In praktijk weinig verschil

Waarom de 45-jarige Belg niet voor de supersnelrechter wil verschijnen is onduidelijk. Zijn advocaat heeft daar nog niets over gezegd. Als de gepleegde feiten overduidelijk zijn, kan het Openbaar Ministerie in bepaalde gevallen voor een supersnelrechtzitting kiezen. Dat wil zeggen: binnen drie tot zes dagen voor de rechter verschijnen. De man staat nu vrijdag alsnog voor de ‘gewone’ politierechter. In de praktijk maakt dat amper wat uit, al bestaat de kans dat hij tijdens een ‘normale’ zitting iets meer de tijd krijgt zijn kant van het verhaal toe te lichten.

De voorlopige hechtenis van de 45-jarige man uit Dendermonde is in principe met twee weken verlengd, maar als de politierechter hem vrijdag een lagere straf geeft dan enkele weken cel, hoeft hij die twee weken uiteraard niet uit te zitten.

Twee van de drie klimaatactivisten (45, 45 en 42) lijmden zich donderdag vast aan het glas dat voor het schilderij hangt en aan de muur naast het doek. De derde filmde het tafereel. Ook werd er soep gegoten over de demonstrant die zichzelf aan het glas plakte. Tijdens het besmeuren droegen de activisten T-shirts van de Britse actiegroep Just Stop Oil.