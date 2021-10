AD-verslaggever en fotograaf weer vrij na arrestatie met klimaatactivisten

Nijenhuis noemt het ‘echt een beetje bizar’ dat hij is aangehouden. ,,We hebben duidelijk gezegd dat we geen actie voerden maar van de media waren en verslag wilden doen.” Agenten gaven geen sjoege. ,,Ik ben teleurgesteld. Je kunt van die acties vinden wat je wil, maar we moeten er wel verslag van kunnen doen. Anders kun je er niks van vinden.”



De verslaggever was met Extinction Rebellion op pad voor een artikel. ,,Extinction Rebellion voert de hele week al actie. We wisten dat er vandaag een grotere actie plaatsvond en wilden dat graag van binnenuit verslaan”, legt hij uit. Nijenhuis haakte vanmorgen aan bij een woning in Den Haag, waar de actievoerders bijeen kwamen.



De actiegroep wilde voor de derde dag op rij voor ernstige verkeershinder in Den Haag zorgen. Dit keer waren ze van plan om nog voor het middaguur de Utrechtsebaan te blokkeren met stilstaande voertuigen. De Utrechtsebaan is een van de belangrijkste verkeersaders waar dagelijks 60.000 auto’s overheen rijden naar het centrum toe. Maar de poging faalde nog voordat het begon.