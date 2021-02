Adoptie uit buitenland wordt per direct opgeschort

De adoptie van kinderen uit het buitenland wordt per direct opgeschort. Dat maakte demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vandaag bekend, naar aanleiding van een vernietigend rapport over het systeem van de zogenoemde interlandelijke adoptie in Nederland.

Volgens Dekker is de Nederlandse overheid tekortgeschoten door jarenlang weg te kijken van misstanden. De overheid stelde zich te passief op en liet na in te grijpen toen dingen misgingen. Adoptief-ouders die nu in het adoptietraject zitten en al een beginseltoestemming hebben van het ministerie, kunnen hun procedure gewoon voortzetten. Adoptief-ouders die een beginseltoestemming hebben aangevraagd worden in de wacht gezet.

Illegaal

De commissie onderzocht interlandelijke adopties uit Brazilië, Sri Lanka, Bangladesh, Colombia en Indonesië (1967-1997). Aanleiding voor het onderzoek zijn documenten die Patrick Noordoven via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) boven tafel kreeg. Patrick (NGO Brazil Baby Affair) werd begin jaren tachtig met tientallen andere kinderen illegaal uit Brazilië gehaald. In de documenten staan ‘concrete aanwijzingen’ voor ‘actieve betrokkenheid’ van Nederlandse diplomaten en ambtenaren.

De commissie, onder leiding van oud-topambtenaar Tjibbe Joustra, bestond verder uit terreurdeskundige Beatrice de Graaf en voormalig landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers. Het onderzoek is door de coronacrisis enkele maanden vertraagd, doordat archieven dicht waren en niet gereisd kon worden. Maar de commissie zegt alle medewerking te hebben gekregen. ,,We hebben geen enkel probleem gehad openheid te betrachten. We hebben alle documenten kunnen krijgen.’’

Overheid betrokken

De Nederlandse overheid wist al eind jaren zestig van de misstanden, en in een aantal gevallen waren vertegenwoordigers van de overheid betrokken bij adoptiemisstanden”, aldus de commissie. Die zegt wel dat ze geen aanwijzingen heeft gevonden voor omkoping of corruptie van Nederlandse ambtenaren.

De commissie heeft ook naar adopties na 1998 gekeken en in enkele andere landen. ,,In de hele periode, dus ook na 1998, hebben zich structurele, ernstige misstanden voorgedaan”, aldus Joustra. ,,Het gaat om misbruik van armoede, vervalsen van documenten, afstand doen onder dwang of tegen betaling en verduistering van staat. De Nederlandse overheid was passief bij het tegengaan en aanpakken van misstanden.’’

Volgens Joustra is het vragen om problemen met alle financiële prikkels. ,,Het huidige systeem van interlandelijke adopties kan niet in stand blijven.’'

Excuses

Demissionair minister Dekker biedt geadopteerden excuses aan. Hij spreekt van een ‘pijnlijke constatering’ dat de overheid er al sinds de jaren zestig van wist, maar verzuimde in te grijpen. Dekker: ,,Ik ben dankbaar voor de spiegel waarin de overheid niet heeft willen kijken.”

Hij heft voorlopig buitenlandse adopties op. ,,Door het opschorten beschermen we kinderen en biologische ouders tegen misstanden. Ook al is er geen sprake meer van een wegkijkende overheid en is het toezicht op adoptieprocedures verbeterd, het systeem is en blijft kwetsbaar.”

Vrijdag meldden Haagse bronnen al aan deze redactie dat het kabinet de adopties voorlopig stop zou zetten. Een verbod gaat het kabinet echter te ver. Er mag geen twijfel meer rijzen of toekomstige procedures wel in de haak zijn. Het kabinet gaat onderzoeken hoe de zwakke plekken in de procedures verbeterd kunnen worden.