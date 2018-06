Advies aan Hoge Raad: hou celstraf Kouwenhoven in stand

Ima­go-ex­perts verbaasd over 'slippertje' Ronald Koeman

14:44 Ronald Koeman maakte zich gisteravond nogal druk om wat slippers die hij niet ontvangen had. De bondscoach van het Nederlands elftal was zo kwaad, dat hij het bedrijf via een tweet ter verantwoording riep. Dat kwam echter als een boemerang terug. ,,Moet je echt je reputatie inzetten voor 60 slippers?", vroegen twitteraars zich af. Volgens imagodeskundigen had hij dat kunnen verwachten.