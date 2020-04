Advies: kinderen basisschool in kleine groepjes weer naar school

‘Witte jas’ moet ouders en leraren overtuigen dat scholen weer open kunnen

19:35 Voordat scholen weer open kunnen, moet een medisch expert op het gebied van epidemiologie of virologie ouders en leraren geruststellen dat het veilig is om weer naar school te gaan. Zo moet ‘maatschappelijke onrust’ worden voorkomen. Dat staat in een vertrouwelijke nota van het ministerie van Onderwijs, die in het bezit is van deze site.