Advies om bij zwangerschap terughoudend te zijn met paracetamol

Paracetamol is volgens de onderzoekers, die de bijwerkingen opsomden in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Reviews Endocrinology, dus mogelijk minder onschuldig dan het lijkt. Waar veel mensen het zien als een middel zonder bijwerkingen en het snel gebruiken bij pijn of andere kwalen, kan het volgens hen toch schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Zo zouden er tijdens de zwangerschap afwijkingen in de hersenen kunnen ontstaan die zorgen voor ADHD of een taalachterstand. Ook kan het zijn dat de geslachtsdelen van het ongeboren kind zich mogelijk niet volledig ontwikkelen.



Medicijnwaakhond College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en bijwerkingencentrum Lareb benadrukken dat er voorzichtig moet worden omgegaan met het medicijn tijdens de zwangerschap. ,,Gebruik paracetamol alleen als het echt nodig is, zo kort mogelijk en in de laagst mogelijke dosering”, vat CBG het bestaande advies nog eens samen.

Sceptisch

Toch zijn hoogleraren sceptisch. Zo zegt Marcel Bouvy, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg aan de Universiteit Utrecht, tegen Trouw dat hij niet onder de indruk is van het onderzoek. ,,Er is al vaak onderzoek gedaan naar de bijwerkingen van paracetamol en daar kwam geen eenduidig antwoord uit.” Het verbaast hem dat het artikel is geplaatst. ,,Dat chronische gebruikers last kunnen krijgen van hun lever of van hoofdpijn is bekend. Maar je kunt door het onderzoek dat nu is gedaan niet zeggen dat kinderen er autisme van krijgen.”



Frans Russel, hoogleraar farmacologie en toxicologie aan het Radboudumc in Nijmegen, trekt het artikel ook in twijfel. Hij dringt er bij de onderzoekers op aan om een groep zwangere vrouwen te volgen in plaats van hun conclusies te trekken uit testen bij dieren.

Alarmbellen

Ook Nina den Elzen (29) uit Nijmegen en zelf 36 weken zwanger, keek raar op van het bericht. Er ging wel een aantal alarmbellen rinkelen: ,,Toen ik zwanger was van mijn eerste kindje had ik gekneusde ribben en dus veel pijn. De huisarts en de gynaecoloog raadden me toen juist aan om paracetamol te slikken. Ik heb dat toen nog zo lang mogelijk uitgesteld, maar dat zou ik nu niet meer doen. Als ik nu pijn zou hebben en weer het advies zou krijgen om paracetamol te slikken, ga ik daar niet aan twijfelen.” Volgens haar staan de meeste moeders sceptisch tegenover het gebruik van medicijnen tijdens de zwangerschap, maar is er ook een grens aan hoeveel pijn je als aanstaande moeder voelt.



Het CBG en bijwerkingencentrum Lareb vinden de uitkomst van het onderzoek aansluiten op de bestaande adviezen rondom paracetamol en zwangerschap. Dat komt overeen met wat Den Elzen aan den lijve ondervonden heeft. Het belangrijkste advies luidt: ‘Weeg het gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap altijd af tegen de ernst van de klachten.’



CBG benadrukt wel dat paracetamol ‘de veiligste pijnstiller tijdens de zwangerschap’ is. Hoewel dus niet helemaal bekend is wat voor een uitwerking het heeft op het ongeboren kind, is het nog steeds veiliger dan bijvoorbeeld ibuprofen. ,,Pijn of koorts kan ook schadelijk zijn voor het ongeboren kindje. Maak dus altijd een zorgvuldige afweging en wees voorzichtig met het gebruik van paracetamol”, zegt voorzitter Ton de Boer in een verklaring.

