Advies onderwijsraad: Investeer tijdens coronacrisis gericht in onderwijs

,,Juist nu moeten we goed oog houden voor jonge generaties. Zodat er voor hen perspectief blijft bestaan op goed onderwijs, werk en meedoen in de samenleving. Gericht investeren in onderwijs en scholing is noodzakelijk om uit de crisis te komen, het heeft individueel, economisch en maatschappelijk voordeel en is nodig om de kwaliteit en toegankelijkheid van ons onderwijs op peil te houden", zegt voorzitter Edith Hooge.



Volgens de Onderwijsraad is het belangrijk om extra aandacht te blijven besteden aan vraagstukken die al speelden en door de crisis extra aandacht nodig hebben. De ongelijke kansen in het onderwijs waren al een probleem, maar die verschillen zijn nu groter geworden. Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben meer last van de coronacrisis omdat hun ouders hen niet goed konden helpen tijdens het thuiswerken.



De Onderwijsraad adviseert te investeren in vijf kernpunten. Het gaat om bestrijding van tekorten aan leraren en schoolleiders, gelijke kansen, leesvaardigheid, een betere toegang tot de arbeidsmarkt en betere mogelijkheden om door te leren, en het aanpassen van toetsen en examens aan de coronatijd.