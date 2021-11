Advies: Toch derde coronaprik voor 60-plussers en bewoners zorginstellingen

De Gezondheidsraad adviseert mensen van 60 jaar en ouder een extra coronavaccin aan te bieden, te beginnen bij de oudsten. Ook bewoners van zorginstellingen, waaronder verpleeghuizen, komen in aanmerking voor een derde prik, die ook wel boosterprik wordt genoemd.

De raad constateert weliswaar dat de coronavaccins in de algemene bevolking nog goed beschermen tegen ernstige ziekte. ,,Maar er zijn aanwijzingen dat bij oudere gevaccineerden de bescherming afneemt’’, zo waarschuwt het belangrijke adviesorgaan van de regering. Om ‘een toename van ernstige ziekte voor te zijn’, adviseert de raad aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid om nu wél te starten met het aanbieden van de derde prik. Een derde dosis kan die immuniteit een oppepper geven.

60-plussers

Met het aanbieden van het coronavaccin aan 60-plussers gaat de Gezondheidsraad een stuk verder dan bij het vorige advies dat op 14 september is uitgebracht. Toen werd nog besloten dat Nederland ‘de komende maanden’ niet massaal opnieuw naar de prikstraat zou hoeven voor een derde coronavaccinatie. Alleen specifieke patiëntgroepen met een ernstige afweerstoornis - denk aan mensen die een transplantatie hebben ondergaan - moesten van de raad wél standaard een derde prik krijgen.

Volgens het adviesorgaan zijn er sinds het vorige advies veel extra gegevens beschikbaar gekomen, waardoor het inzetten van de derde prik nu wel nodig wordt geacht. Voorzitter van de Gezondheidsraad Bart-Jan Kullberg: ,,We weten nu veel meer over de werkzaamheid en de veiligheid van de boostervaccins. We weten dat de boosters niet meer bijwerkingen hebben. Een derde prik heeft ongeveer net zoveel bijwerkingen als de tweede.’’

Na AstraZeneca of Janssen volgt Pfizer of Moderna

Op dit moment zijn de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna door het Europese Geneesmiddelen Agentschap EMA goedgekeurd voor gebruik als booster. De raad adviseert om deze vaccins te gebruiken, ongeacht het vaccin dat is gebruikt voor de eerste coronaprik.

Advies is om de booster zes maanden na de eerste vaccinatieserie te geven. Voor mensen die Pfizer, Moderna of AstraZeneca hebben gekregen, betekent dit zes maanden na de tweede prik. Voor degenen die Janssen kregen, betekent dit dat die kan volgen na de eerste, totnogtoe enige prik. Wie in eerste instantie AstraZeneca of Janssen gekregen heeft, zal een booster krijgen met Pfizer of Moderna.

De reden om ook mensen onder de zestig die in zorginstellingen wonen een prik te geven is dat daar een hogere kans op overdracht van het virus bestaat.

Andere landen ook

In andere landen wordt de derde prik al langer ingezet, of zijn er plannen voor gemaakt. Israël is één van de voorlopers in de wereld. Daar komt iedereen vanaf 12 jaar al in aanmerking voor een derde prik. In de Verenigde Staten kunnen 18-plussers met een zwakke gezondheid en iedereen boven de 65 jaar de prik krijgen. Ook in Europa worden al derde prikken gezet. Zo komen in Duitsland 70-plussers in aanmerking, en in België 65-plussers, bewoners van zorginstellingen én zorgmedewerkers.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pleit ervoor om mensen in landen met een lage vaccinatiegraad voorrang te geven in de strijd tegen de pandemie. Terwijl meerdere landen al derde prikken zetten, zijn er ook veel arme landen waar nog maar een piepklein gedeelte van de bevolking überhaupt een eerste prik heeft gekregen. Uit cijfers van Our World in Data blijkt dat van de lagelonenlanden nog maar 3,7 procent een eerste prik heeft gekregen. Vooral in Afrika blijft het aantal vaccinaties ver achter op de rest van de wereld.

De Gezondheidsraad adviseert om ouderen massaal terug te sturen naar de prikstraat.

Een GGD-medewerker dient een coronavaccin toe op Ameland. De vaccinatie van ouderen en zorgmedewerkers is op de Friese Waddeneilanden van start gegaan. Op verzoek van de bewoners hoeven zij niet naar de wal te reizen voor het vaccin.

Medewerkers bezig met optrekken van het coronavaccin in een woonzorgcentrum.