Advocaat afstandsmoeder: Baby werd tussen haar benen weggepakt en weggedragen

Scheele-Gertsen was 22 jaar en alleenstaand toen zij in 1968 in verwachting raakte en een kind kreeg. Ze deed, tegen haar wil, afstand van het jongetje. Ze werd onder druk gezet door onder meer de Raad voor Kinderbescherming.. En zij is niet de enige vrouw die dit heeft moeten ondergaan. De advocaat van Scheele-Gertsen legde vrijdag tijdens de zitting precies uit wat de ‘afstandsmoeder’ toen is overkomen. ,,Ze was uitgeput door een urenlange bevalling, overmand door emoties, ze had scheurende pijn en ze bloedde. Op dat moment hebben ze het kind, Willem Jan, tussen haar benen vandaan gepakt en weggedragen. Ze werd niet behandeld als moeder, als mens. Het moest duidelijk zijn dat ze geen enkele zeggenschap had over haar kind, dat haar stem niet werd gehoord.”

Wegkwijnen

Zaak verjaard

De staat zegt dat de zaak is verjaard omdat het zo lang geleden is gebeurd. Bovendien is er geen bewijs voor onrechtmatig handelen, de kinderbescherming handelde toen ‘naar eer en geweten’. Dat neemt niet weg dat de overheid ,,er begrip voor heeft dat vrouwen met gemengde gevoelens terugkijken op het afstand doen, en dat ze verdriet hebben gehad en misschien nog steeds hebben”, aldus landsadvocaat Mette van Asperen. Ze voegt eraan toe dat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) ,,met deze groep vrouwen in gesprek wil blijven. Hij herkent het leed en noemt het een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Nederland. Dat doet hij niet voor niets.”



Scheele-Gertsen is al twee jaar bezig met dit proces tegen de staat. Ze heeft zich verdiept in haar eigen dossiers en in die van haar zoon. Ze vertelt tegen verschillende media dat ze verbijsterd was over wat ze daar aantrof. Zo zou ze zelf hebben aangegeven dat ze het kind wilde afstaan én zou erin hebben gestaan dat ze verstandelijk beperkt was. Ook kwam ze erachter dat haar zoon bij de Paula Stichting jarenlang zwaar ondervoed en onrustig was. Het jongetje werd rustig gehouden met kalmeringsmiddelen.



Inmiddels heeft Scheele-Gertsen weer contact met haar zoon, maar ze wil graag dat de staat verantwoordelijkheid neemt voor de fouten die in die tijd zijn gemaakt en de leugens die in het dossier staan worden rechtzet.