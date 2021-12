Advocaat: ‘Had bij Belastingdienst met stelletje wilden te maken’

Jij gaat de Belastingdienst aanpakken? Dat gaat jou niet lukken.



Dat zei haar vader, toen ze zich had vastgebeten in het onrecht dat de toeslagenaffaire is gaan heten. Advocate Eva Gonzalez Perez (48) uit Eindhoven was degene die alles uiteindelijk aan het rollen bracht. Maar noem haar geen held. Dat zijn de mensen bij de dienst zelf, die tegen de verdrukking in aan de bel trokken. Dat zijn anderen, als Pieter Omtzigt en journalist Pieter Klein. Het was niet dat haar vader geen vertrouwen had in haar kunnen, maar hij zei het om haar te laten doorzetten. En dat deed ze.