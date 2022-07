Advocaat Piet Doedens (79) overleden

Doedens kreeg onder meer landelijke bekendheid toen hij met succes in hoger beroep de tot 12 jaar cel en tbs veroordeelde Rob van Zaane verdedigde in de Zaanse paskamermoord. Doedens toonde aan dat Van Zaane onschuldig was aan de moord op de verkoopster Sandra van Raalte, wier lichaam werd gevonden in de paskamer van een kledingwinkel in Zaandam.