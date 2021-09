Advocaat Schouten eist in kort geding verbod op publicatie over Nabil B.

Misdaadverslaggever Yelle Tieleman kreeg inzage in duizenden berichten die Nabil B. via zijn iPhone uitwisselde met familieleden en zijn vriendin. Die werpen nieuw licht op de rol van de kroongetuige in het Marengo-proces waarin onder meer Ridouan Taghi terecht staat. Nabil B. is zelf ook verdachte in de zaak, maar sloot een deal met het Openbaar Ministerie. In ruil voor verklaringen over zijn opdrachtgevers krijgt hij strafvermindering.