Advocaat: Thijs H. misleidde behandelaars niet moedwillig

Vandaag was een niet-inhoudelijke zitting in de zaak. Volgens H.'s advocaat Serge Weening is door de Mondriaan-kliniek vorige week onterecht het beeld geschetst dat Thijs H. zijn behandelaren daar voor de gek hield. ,,De behandelaren geven aan dat zij zich mogelijk hebben laten misleiden”, schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die de behandeling van Thijs H. onder de loep nam. ,,Ik heb daarover contact gehad met de advocaten van Mondriaan”, zei Weening vanochtend in de rechtbank van Maastricht. ,,Het is zo dat zijn behandelaars zijn misleid door de situatie, maar niet dat hij ze moedwillig heeft misleid. En dat beeld is wel gaan leven.”

Op vragen van deze nieuwssite erkent Mondriaan dat Thijs H. mogelijk niet de bedoeling had zijn behandelaars op het verkeerde been te zetten: ,,In het onderzoeksrapport staat dat behandelaren hebben aangegeven dat zij zich mogelijk hebben laten misleiden. Dit zegt echter niets over de intentie van Thijs H.”

Rechtbanktekening van Thijs H. De 28-jarige Limburger wordt verdacht van het doden van een vrouw in Den Haag en een vrouw en een man op de Brunssummerheide.

Tbs

Als de coronacrisis niet te lang duurt, kan de zaak in juni inhoudelijk behandeld worden, stelde de officier van justitie. Alles draait om de vraag in hoeverre H. ontoerekeningsvatbaar was toen hij in mei vorig jaar drie wandelaars doodstak. Een vrouw in Den Haag en een man en een vrouw op de Brunssummerheide lieten de hond uit toen Thijs H. toesloeg.

De 28-jarige Limburger bekende vorig jaar al, volgens het Pieter Baan Centrum was hij ‘volledig ontoerekeningsvatbaar’ en zou handelen vanuit ‘opdrachten’ die hij kreeg via kentekens en nieuwsberichten.

Het OM suggereerde eerder juist dat H. zijn psychische klachten mogelijk ‘aandikt’. Ook rookte hij geregeld wiet en zou hij zo zijn psychose aanwakkeren, hetgeen moet meewegen bij het oordeel van de rechtbank, vindt justitie. ,,En géén van de behandelaars hadden eerder de diagnose psychose gesteld”, zei OM-woordvoerder Resi Peeters bij de vorige zitting.