Advocaat van meest gezochte crimineel Taghi stopt: ‘oneerlijk proces’

update OM eist zes jaar cel en tbs tegen SUV-messteker René V.

18:03 Het Openbaar Ministerie wil dat SUV-messensteker René V. zes jaar de cel in gaat, gevolgd door tbs. Dat bleek vanmiddag op de rechtszitting tegen de 24-jarige Julianadorper bij de rechtbank Noord-Holland in Alkmaar. Twee slachtoffers vertelden tijdens de zitting in emotionele woorden wat hen is aangedaan. Ook toonde de politie beelden van V. in zijn auto, waar hij tegenover zijn vriendin bekent.