Advocaat van opgepakte 15-jarige tramdrama: ‘Hij is erg geschrokken, incident dreunt nog na’

De 15-jarige jongen die maandagavond werd aangehouden voor het dodelijke tramdrama in Ypenburg, is ‘erg geschrokken’. Dat laat hij via zijn advocaat weten. De 15-jarige meldde zichzelf bij de politie nadat zijn vriend een 39-jarige Poolse man voor de tram duwde.