Advocaat vraagt Hoge Raad om heropening Deventer moordzaak

Volgens Knoops wordt ‘voorbijgegaan aan het feit dat het Cold Cases Team’, dat door de advocaat-generaal zelf werd ingesteld, ‘in 2022 nieuwe feiten aan het licht heeft gebracht die de rechter waren onthouden. Als het Hof daarvan kennis had kunnen nemen, had dit hoogstwaarschijnlijk geleid tot vrijspraak’. In de schriftelijke reactie van maandag wordt de Hoge Raad gevraagd de zaak te heropenen, of een tussenarrest te wijzen om de forensisch rechercheurs van het CCT als getuigen te horen.

De Deventer moordzaak is een van de bekendste rechtszaken in Nederland en leidde tot een golf van publicaties. Wittenbergs financieel adviseur Ernest Louwes werd in de zaak veroordeeld tot twaalf jaar cel. Louwes heeft zijn straf uitgezeten, maar is altijd blijven ontkennen dat hij betrokken is. Zijn advocaat vroeg om een herziening. Volgens Knoops heeft onderzoek van het coldcaseteam nieuwe feiten aan het licht gebracht.