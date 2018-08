Advocaat wil onafhankelijk onderzoek naar Pinkpopdrama

De gemeente Landgraaf en de politie zouden volgens de advocaat zelf het initiatief moeten nemen voor een onderzoek met reconstructie naar het ongeval, waarbij in juni in Landgraaf een groep festivalgangers zittend op straat werd aangereden door automobilist Danny S. Een 35-jarige man uit Heerlen kwam bij het ongeval om het leven, drie anderen raakten zwaargewond. S. gaf later in een door zijn advocaat vrijgegeven verklaring aan dat hij de mensen niet op de weg heeft zien zitten. ,,Hij heeft uitsluitend op de weg gereden, voerde verlichting en benadrukt geen mensen op de doorgaande weg te hebben zien zitten. Hij werd nietsvermoedend plots opgeschrikt door de aanrijding die zich vervolgens voltrok. Hij heeft niet kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld door uit te wijken, doordat hij de slachtoffers niet op de weg heeft zien zitten.”

Verlichting

De politie Limburg concludeerde dat het eigen optreden die nacht correct was. Pennino stelt daarom over het optreden van de politie: ,,De politie stelt: de weg was open voor verkeer, wij hebben niets gedaan, maar ons treft geen verwijt. Daar zit licht tussen. Het is hier dramatisch fout gelopen, laat daar de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar kijken zoals is gebeurd in Haaksbergen, na het fatale ongeval met de monstertruck.”