Advocaten familie kroongetuige Nabil B. leggen werk neer

De advocaten die jaren de familie van kroongetuige Nabil B. bijstonden, stoppen. Ze vrezen na een reeks ernstige fouten dat de overheid niet in staat is ze goed te beveiligen.

B. is kroongetuige in de zaak tegen de bende van Ridouan Taghi, die beschuldigd wordt van een lange reeks moordzaken. De advocaten van Nabil B. hebben jarenlang meegemaakt hoeveel misging in de beveiliging van de familie tegen de extreem gewelddadige groepering rond Ridouan Taghi, die tot 16 december jongstleden voortvluchtig was. Die organisatie joeg op Nabil B.’s naasten, zo hadden hij en zijn familieleden voortdurend gewaarschuwd.

Communicatie over beveiligingsmaatregelen verliep stelselmatig stroef, bewakingscamera’s werkten niet, herkenbare politiemensen verrieden onbedoeld waar familieleden verbleven, observaties door mannen van Taghi werden niet opgemerkt et cetera.

Zes dagen nadat het Openbaar Ministerie Nabil B. in maart 2018 als kroongetuige had gepresenteerd, terwijl Taghi en zijn rechterhand Saïd Razzouki nog op vrije voeten waren, werd B.’s onschuldige broer Reduan geliquideerd in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. Hij werd niet beveiligd.

Vervolgens werd de beveiliging weliswaar opgevoerd, maar bleven conflicten oplaaien over fouten in de bescherming van de familie.

Moord Wiersum

Na vele waarschuwingen door Nabil B. en zijn familie dat ook zijn advocaten gevaar liepen, werd op 18 september vorig jaar inderdaad zijn raadsman Derk Wiersum vermoord.

Na die moord nam de overheid vele extra beschermingsmaatregelen en werd ook nader onderzoek gedaan naar de veiligheidsrisico’s voor het advocatenkantoor dat de familie bijstond. Als de identiteit van de raadslieden bekend zou worden, zouden ze zwaar moeten worden beveiligd, uit huis moeten en hun werk niet meer goed kunnen doen, was de conclusie.

Het was dus van het grootste belang dat zij onbekend zouden blijven, luidde de inschatting. Vervolgens ging het weer voortdurend mis in het contact over beveiligingsmaatregelen bij de advocaten. Zowel wat de voorgestelde of genomen ‘niet afdoende’ maatregelen, als wat de tijdsduur betrof. Meerdere incidenten met de politie die volgens het kantoor het amateurisme en de onkunde bewezen, zorgden voor grote onrust.

‘Ernstige fouten’

Die incidenten wakkerden onder de raadslieden de zorgen aan om het risico dat zij bekend zouden worden. De overheid maakt ‘met te grote regelmaat ernstige fouten’ waardoor hun identiteit niet zou zijn af te schermen, oordeelden ze.

Veiligheidsmaatregelen die daardoor nodig zouden zijn, zouden het niet alleen onmogelijk maken hun praktijk goed te voeren, maar ook ontoereikend zijn om hen en hun naasten te beschermen, schatten de advocaten in. Daarom stoppen ze nu.

Waar Nabil B. met heel veel moeite een nieuwe advocaat heeft gevonden, wiens identiteit bij deze krant bekend is maar die vooralsnog anoniem wil blijven, zit nu zijn familie zonder juridische bijstand.

Helse klus

Ook voor de familie zal het een helse klus zijn nieuwe raadslieden te vinden, terwijl er nog steeds problemen zijn met het Openbaar Ministerie over de beveiliging en andere kwesties.

De advocaten willen niet in Het Parool reageren.

Het Openbaar Ministerie ‘wil en kan gezien de achtergrond van deze kwestie niet inhoudelijk ingaan op de gang van zaken rond de beveiliging van de familieleden van de kroongetuige en eventuele personen in hun omgeving’.

,,Meer algemeen kunnen we stellen dat de situatie waarin de familie verkeert, een zeer uitzonderlijke is die erg veel vraagt van alle betrokken partijen,” zegt een woordvoerder. “Er is een uitgebreid pakket aan maatregelen geïmplementeerd, waarbij zeker in het begin niet alles soepel is verlopen. We herkennen ons echter niet in het in het artikel geschetste beeld.”