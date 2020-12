‘Advocaten kroongetuige Nabil B. op dodenlijst’

Live een rechtszaak over een moord uitzenden, wel of niet?

20 november BREDA - Een spraakmakende strafzitting via livestream volgen vanuit de luie stoel? Even leek erop dat de rechtbank Breda het mogelijk zou maken in de zaak over de gruwelijke ‘brandmoord’ tegen verdachte Janie H. uit Breda, die vandaag dient. Maar na ampel beraad zag de rechtbank er toch vanaf. ,,We kunnen niet helemaal garanderen dat er niet bepaalde privacygegevens openbaar worden”, aldus de woordvoerder van de rechtbank.