Afgelopen kwartaal hoogste aantal asielverzoeken in jaren

In het afgelopen kwartaal hebben 10.600 mensen een eerste asielverzoek ingediend in Nederland. Dat is het hoogste aantal in jaren, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Zo'n 40 procent van de aanvragen kwam van Syriërs (4600). Daarna volgen Afghanen (995) en Turken (935). Het totaal aantal aanvragen van 10.600 ligt ruim 3500 boven het aantal aanvragen in het kwartaal hiervoor. Het gaat om mensen die voor het eerst asiel aanvroegen in Nederland. Later nareizende familieleden vallen niet onder dit cijfer.

Hoogste aantal sinds crisis van 2015

Een betere vergelijking is echter het derde kwartaal van 2021: omdat het aantal nieuw aangekomen asielzoekers aan het einde van de zomer altijd hoger ligt. Dat komt door het gunstige reisweer. Maar ook in het derde kwartaal van 2021 werden er minder eerste asielaanvragen gedaan in Nederland. Het aantal van 10.600 is daarmee het hoogste aantal aanvragen in één kwartaal sinds de vorige asielcrisis: die van 2015/2016.

Volgens het CBS is ook het aantal nareizende familieleden gestegen in het afgelopen kwartaal: er kwam 3600 zogenoemde nareizigers naar Nederland. Ook dat is meer dan in kwartalen in afgelopen jaren. Het overgrote deel van de nareizigers komt uit Syrië. Een veel kleiner deel uit Turkije.

De nieuw aangekomen asielzoekers moeten zich melden bij aanmeldcentrum Ter Apel, maar daar is het al maandenlang overvol. Ook andere azc's in Nederland zijn vol. Daardoor zijn er al maandenlang crisis- en noodopvangplekken in sporthallen, evenementencentra en hotels.

