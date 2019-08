Afghaanse Nilab kreeg vaak te horen dat ze het ‘niet zou redden’: nu heeft ze een eigen bedrijf

Volledig scherm © Ramona Lauw Gevlucht, gepest en ongelukkig: Nilab maakte het allemaal mee. Ze loopt pas ruim een kwarteeuw op de aarde rond, maar van haar verhaal zou je een boek kunnen schrijven – moeiteloos. Lange tijd vond ze het moeilijk om zichzelf te zijn tussen twee culturen. Inmiddels koestert ze haar roots, haar tegenslagen en hachelijke avonturen. Dat avontuur begon op 5-jarige leeftijd, toen Nilab met haar moeder en gezinsleden (vader was omgekomen bij een vliegtuigongeluk) Afghanistan moesten ontvluchten vanwege de oorlog. Het betekende ’s nachts reizen en overdag schuilen voor het geweld.



Via Pakistan, Iran en een gevangenis in Turkije belandde ze via Bulgarije in Nederland, in Ter Apel. ,,We wisten niet eens dat Nederland bestond, we wilden naar Engeland. Maar het geld was op om verder te reizen.’’ Nadat Nilab en het gezin een verblijfsvergunning kregen, kwamen ze in Dordrecht terecht. ,,Ik kwam in groep 4, dat was moeilijk. Ik werd gepest en had natuurlijk een flinke taalachterstand.’’



Eén wapen ontdekte ze snel bij zichzelf: ,,Ik was ambitieus, ik wist dat ik harder moest werken dan anderen. En gelukkig heeft mijn moeder ons vanaf het eerste moment in Nederland op het hart gedrukt dat we vloeiend Nederlands moesten leren spreken. We gingen ook stamppot eten.’’

Vmbo - vwo

Hard werken, dat kon Nilab wel. Ook al duurde het even voordat ze anderen daarvan overtuigde. Ze kreeg na de basisschool een vmbo-advies, terwijl Nilab en haar moeder (‘maar zij sprak toen niet zo goed Nederlands’) wisten dat ze meer aankon. Dat bleek ook, want na één jaar schoof Nilab door naar een vmbo/havo-klas. En weer een jaar later zat ze op het vwo. Dat was een verwarrende tijd.

,,In Afghanistan geldt: pas als arts, ingenieur of advocaat heb je het gemaakt. Ik wilde graag voldoen aan dat ideaalbeeld, en koos daardoor een vakkenpakket dat totaal niet bij me paste en waar ik heel ongelukkig van werd. Ik heb ongelofelijk op mijn tenen gelopen, ben in een depressie beland en heb – eigenlijk te laat – na het vwo toch een heel andere richting gekozen.’’Ook in sociaal opzicht was het niet makkelijk. ,,Ik worstelde met mijn identiteit, voelde me anders dan anderen. Op school zaten veel blanke hockeymeisjes met rijke ouders. Daar hoorde ik natuurlijk niet bij, en niet alleen omdat ik voetbalde in plaats van hockeyde. En intussen werkte ik me een ongeluk. Als anderen films keken, was ik aan het leren. Of bezig met mijn bijbaantjes, onder meer als schoonmaker, in de horeca en in een fabriek.’’

Hulp

Gelukkig voor Nilab was daar Adrie Villanueva: een vrouw die haar wel begreep en haar wilde helpen. ,,Adrie was mijn docent Engels op het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht. Ze zag mijn woede en verdriet, luisterde naar mijn verhaal en zag me staan: ze wás er gewoon voor me. Adrie hielp me extra buiten de lessen en gaf me tips welke boeken ik het beste kon lezen. Daar ben ik haar nog steeds oneindig dankbaar voor. Adrie is inmiddels met pensioen, we lunchen af en toe nog samen en ze komt bij me thuis.’’ Met vochtige ogen: ,,Ze is heel trots op wat ik heb bereikt. Ik was heel slecht in Engels, nu houd ik speeches in die taal.’’



In eerste instantie zakte Nilab voor haar vwo-examen, maar via volwassenenonderwijs haalde ze wel haar diploma. Daarna begon een levensveranderende reis. ,,Ik had bedacht, misschien wel door Bollywood-films, dat ik voor langere tijd naar India wilde. Ik wilde in m’n eentje andere culturen ontdekken. Mijn moeder vond dat natuurlijk niks, maar ik voelde dat ik risico moest nemen.’’

Quote Ik was heel slecht in Engels, nu houd ik speeches in die taal

Vrijheid

,,Vanaf het eerste moment dat ik in Mumbai landde, voelde ik me er thuis. Voor het eerst voelde ik echte vrijheid: dit was het echte leven. Ik heb onder meer een maand tussen boeddhisten gewoond.’’ Dat verblijf werkte in veel opzichten louterend. ,,Ik leerde dat verdriet én geluk in jezelf zit. Dat iedereen angsten heeft, maar ook dat je blij moet zijn met jezelf. Iedereen is uniek op zijn eigen manier.’’Eenmaal terug in Nederland begon Nilab met meer bagage, meer zelfkennis en meer zelfvertrouwen aan een studie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En nee, een studie kiezen was niet makkelijk.



,,Kiezen op zo’n jonge leeftijd is gewoon heel lastig, dat gold ook voor mij. Ik wilde ‘iets economisch’ gaan doen. Maar als je je erin gaat verdiepen, lijken veel opleidingen toch wel op elkaar.’’Uiteindelijk bleek bedrijfskunde in Rotterdam een schot in de roos. ,,Ik zat er helemaal op mijn plek, de begeleiding was goed en ik voelde al gauw dat ik met mijn achtergrond en internationale ambities wel iets zou kunnen.’’ Dat leidde tot resultaat: ze heeft inmiddels haar bachelor behaald en is nu bezig met haar master Digital Business & Innovation.

Quote Iedereen is uniek op zijn eigen manier

Adviseren

Adviseren

Daarnaast startte ze eerder dit jaar met een eigen onderneming: Yonousi Business Consultancy. ,,Ik ben nu vooral bezig met vraagstukken op het gebied van diversiteit en inclusie bij bedrijven. Voor bedrijven is het heel waardevol als ze veel energie steken in diversiteit en inclusie. Bedrijven kunnen ervoor zorgen dat iedereen zich thuis en gewaardeerd voelt. Momenteel werk ik samen met Deloitte aan dit thema.''



Door haar netwerk kon Nilab een vliegende start maken: een LinkedIn-bericht waarin ze vertelt over haar onderneming, haar afkomst en ambities is inmiddels bijna 2 miljoen keer (!) bekeken.



Ze zit aan tafel bij grote bedrijven, waar ze ook haar visie geeft over onderwerpen als ondernemerschap en talent. Nilab: ,, Het is geweldig, dit werk past bij me en geeft me energie. Het leven zie ik als een ontdekkingsreis, en momenteel zit ik in een achtbaan.’’



,,Verder ontmoet ik veel jongeren uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden. Zij vinden het ook vaak lastig een goede studiekeuze te maken of de juiste functie of werkgever te vinden die past bij hun ambities en competenties. Ik denk dat onderwijsinstellingen en werkgevers veel meer moeten gaan kijken naar de ‘attitude en skills’ die jongeren hebben. Onderzoeken waar hun hun ambitie en energie zit: dat is belangrijker dan een diploma als bewijs voor wat iemand kan.’’

Impact

Naast ‘geld verdienen’ wil Nilab zichzelf verder ontwikkelen én maatschappelijke impact hebben. Ze onthoudt waar ze vandaan komt, gunt ook andere jongeren kansen. Zo is ze onder meer ambassadeur voor het Erasmus Centre for Entrepeneurship. En een deel van haar omzet investeert ze in maatschappelijke projecten op het gebied van onderwijs, zorg en jeugd in Afghanistan. Verder is ze geregeld spreker en motivatietrainer voor jongeren, ondernemers en young professionals. Ook, of misschien vooral, voor jonge talenten die worstelen met hun culturele identiteit. ,,Vroeger vond ik mezelf niet Nederlands en niet Afghaans genoeg. Inmiddels ben ik een trotse Afghaan en Nederlander, en ik hoop dan ook te kunnen laten zien dat er meer werkelijkheden en culturen bestaan. Ik wil bijdragen aan diversiteit, jongeren in zichzelf laten geloven en laten zien dat er meerdere manieren zijn om te slagen.’’

Daarbij is uiteraard haar eigen verhaal het uitgangspunt. Rode draad daarin: laat je niet afremmen door je afkomst, cultuur of vooroordelen, maar ontdek en benut je kwaliteiten. ,,Ik was nooit de allerslimste leerling, maar ben inmiddels wel bezig aan mijn master. Dat heb ik bereikt door keihard te werken, altijd een stapje harder te lopen dan een ander én doordat een enkeling me wél zag staan toen ik het moeilijk had.’’ Ook laat ze zien dat doorzettingsvermogen in combinatie met eigengereidheid tot iets moois kan leiden. ,,Ook ik heb me lange tijd zorgen gemaakt om mijn toekomst, maar dat hoeft eigenlijk niet. Je hoort vaak: falen is geen optie, maar dat vind ik onzin. Falen moet een optie zijn; door te falen leer je nieuwe dingen en bouw je ervaring op. Alles wat je meemaakt, kan je sterker maken. Ik zou jongeren ook willen voorhouden: luister niet te veel naar anderen, maar vooral naar je hart. Maar het belangrijkste: wacht niet op kansen, maar creëer ze zelf.’’