Afscheid nemen via een schermpje: het zou nooit meer moeten mogen

Een online planner? Mij niet gezien. Ik noteer mijn afspraken nog altijd in zo’n lekker ouderwetse papieren agenda. Maar als ik érgens een hekel aan heb dan is het aan gekras en geklieder in dat ding. Nederland weer in lockdown? Lang leve het potje Tipp-Ex dat mijn sociale leven in ieder geval keurig netjes onder een laagje wit liet verdwijnen.