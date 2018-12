Afschieten 1830 edelherten in Oostvaardersplassen begint volgende week

De provincie Flevoland mag deze winter 1830 herten afschieten. Het bezwaar tegen het afgeven van de vergunning is vandaag door de rechtbank in Lelystad afgewezen. Staatsbosbeheer begint in de loop van volgende week met het afschieten van de beesten.

De Faunabescherming, Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life wilden met een kort geding het verlenen van een vergunning door de provincie voor het afschieten van de herten tegenhouden. Ze menen dat het schieten de vogelstand in het gebied ernstig verstoort. Ook is de vrees dat de zeearend het gebied zal verlaten.

De uitspraak betekent dat er per direct kan worden begonnen met het afschieten van de edelherten. De rechter in Lelystad keurde eerder de opdracht voor het afschot van Provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer al goed, maar omdat er bezwaren waren aangetekend tegen de bijbehorende vergunning wilde Staatsbosbeheer nog niet beginnen.

Staatsbosbeheer kan morgen al beginnen, maar gaat pas in de loop van volgende week starten met het afschot van de edelherten, meldt een woordvoerder. ,,De exacte start is afhankelijk van diverse factoren, zoals de locaties waar de dieren zich op dat moment bevinden, de weersomstandigheden en de veiligheid. Veiligheid en zorgvuldigheid bij het uitvoeren van deze opdracht staat voorop. In de praktijk zal het afschot zo veel mogelijk plaats vinden op werkdagen.’’

Haastklus

De bezwaarmakende organisaties stelden tijdens vandaag tijdens de zitting dat de vergunning een ‘haastklus was met diverse onnauwkeurigheden en onzuiverheden’. Ze stelden dat er niet goed is gekeken naar negatieve effecten van het schieten voor de beschermde vogels in het gebied. Ook over positieve effecten van het afschieten op de begroeiing van het gebied hadden de tegenstanders hun twijfels. De rechter stelde ze in het ongelijk.

De provincie Flevoland wil de populatie edelherten zo snel mogelijk terugbrengen tot 490, om zo het gebied te laten herstellen en te voorkomen dat dieren worden uitgehongerd en sterven. Het advies voor het afschot werd overgenomen uit een rapport van de commissie Van Geel. Er moest op 1 november al begonnen worden, maar door diverse rechtszaken is de operatie vertraagd. Het lijkt er nu op dat het doel om voor januari klaar te zijn niet gehaald gaat worden.

Voor het schieten geldt een waslijst aan regels. Na januari moeten broedlocaties worden ontweken: pas op 300 meter afstand van een broedende vogel mag een schot gelost worden. Schieten moet zoveel mogelijk in de vroege ochtend gebeuren. Tijden de jacht is schieten uit rijdende auto’s en gebruik van kunstlicht uit den boze. De vogels worden tijdens het schieten nauwgezet in de gaten gehouden door vogeltellers, die het afschot direct kunnen stopzetten als blijkt dat vogels op de vlucht slaan. Het wordt daarnaast nog een flinke uitdaging om genoeg geschikte mensen te vinden die de herten willen schieten, zo verwachten jachtverenigingen.

Menselijke consumptie

Een deel van de afgeschoten herten in het gebied blijft liggen voor aaseters, zo blijkt uit de eerder opgestelde vergunning. Staatsbosbeheer bevestigde in november dit jaar dat de rest bedoeld is voor menselijke consumptie, om voedselverspilling te voorkomen. Dat er gevoeligheid bestaat over het ‘Oostvaardersplassenvlees’ is duidelijk. Het is dan ook niet bekend waar het vlees straks precies naar toe gaat.

,,Aan een edelhert zit zo’n 30 tot 40 kilo vlees. Dat wordt naar erkende vleesverwerkers overgebracht. Zij verdelen het weer over slagerijen in de buurt’’, voorspelde slager en tevens jager Herman ter Weele uit Oene eerder. Ter Weele denkt dat veel mensen juist graag een stukje hert van de Oostvaardersplassen willen proeven. ,,Het vlees van de 1400 damherten uit de duinen van Zandvoort was ook zo weg. We zitten ook nog eens midden in het seizoen om wild te eten. Dat vlees wordt echt wel verkocht.’’