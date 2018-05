Agent baalt van ramptoeristen bij zwangere vrouw met hartstilstand

Geen ho­mo-adverten­tie in Reformato­risch Dagblad, wel 'briefwisse­ling'

19:34 Er komt definitief geen advertentie over homoseksualiteit in het Reformatorisch Dagblad. In plaats daarvan verschijnt er een briefwisseling in de krant over homoseksualiteit onder gereformeerde mensen. Dat maakte het dagblad vanmiddag bekend.