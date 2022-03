Agent die huis financierde met crimineel geld, mag zijn baan houden

De agent raakte in 2018 betrokken in een strafzaak. Het Openbaar Ministerie beschuldigde hem van witwassen. De man had in 2004 een hypotheek van 240.000 euro afgesloten bij het bedrijf van zijn broer. Dit geld bleek afkomstig van beleggingsfraude. Justitie denkt dat de agent wist dat het om crimineel geld ging, maar de man heeft dat zelf altijd ontkend.

De broer van de politieman werd in 2003 in Duitsland veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor beleggingsfraude. Hij zou voor ruim 30 miljoen euro aan illegale inkomsten hebben weggesluisd. De Duitse zaak was voor het Openbaar Ministerie aanleiding om jaren later ook in Nederland een onderzoek te beginnen. De broer stond daarna in twee verschillende zaken terecht: voor fraude in zijn vleesbedrijf in Breukelen en korte tijd later voor witwassen. Het OM stelt dat onder meer via familieleden voor miljoenen aan vastgoed is gekocht in Nederland en Duitsland via dubieuze hypotheekconstructies. Een van de kopers was dus de agent, die daarom in 2018 werd aangehouden voor witwassen.

Geen zuivere koffie

De strafrechter oordeelde in maart vorig jaar dat het onwaarschijnlijk is dat de agent niets wist van de herkomst van het geld. De hypotheek werd verstrekt tegen veel gunstiger voorwaarden dan bij andere banken en in 2012 kreeg de man na een brand in zijn huis een aanvullende lening van ruim twintigduizend euro. Ook werd de rente zonder boete verlaagd, nadat de agent in de twee jaar daarvoor helemaal geen rente had betaald. Zelf verklaarde hij dat de onregelmatige betalingen te maken hadden met het feit dat het om een halal-hypotheek ging. De rechtbank zag al met al onvoldoende aanwijzingen om witwassen bewezen te achten; de agent werd vrijgesproken.

De agent was kort na zijn aanhouding al ontslagen door de korpschef. De vrijspraak bracht daar geen verandering in. Volgens de korpsleiding is sprake van ernstig plichtsverzuim, omdat de man nadat bekend werd dat het geen zuivere koffie was, niets heeft ondernomen om van het geleende geld af te komen.

Het verbaast advocaat D.G. Pieters van de agent dat justitie na de veroordeling van de broer in Duitsland jarenlang heeft gewacht om in Nederland een onderzoek te starten. ,,Dan laat je dingen voortsudderen. Je kunt mijn cliënt niet verwijten dat hij in 2004 die hypotheek afsloot. Hij komt uit een gezin van zeven broers en zussen en de oudste succesvolle broer had dat bedrijf. Mijn cliënt was toen nog heel jong; dan kijk je op naar je grote broer. En die gaat natuurlijk niet aan de keukentafel tot in detail vertellen waar al het geld vandaan komt.”

Goedkeuring

De agent vocht het ontslag aan bij de bestuursrechter en haalde daar in eerste instantie bakzeil. Maar nu in beroep krijgt de man na drie jaar alsnog gelijk en wordt zijn ontslag ongedaan gemaakt. De Centrale Raad van Beroep acht het heel goed mogelijk dat de agent inderdaad niet wist dat het om crimineel geld ging. Ook heeft een notaris destijds goedkeuring gegeven aan de transactie. Dat hij later geen moeite deed om van de lening af te komen, doet daar volgens de rechters niets aan af.

De agent was de laatste jaren werkzaam als persoonsbeveiliger bij de dienst die onder meer politici en leden van het koninklijk huis bewaakt. ,,In die functie heeft hij goed gewerkt. Iedereen is enthousiast over hem. Je moet er een zwaar opleidingstraject voor volgen en er is een tekort aan persoonsbeveiligers, dus ik zie geen reden hem niet te laten terugkeren in zijn oude functie”, zegt Peters.

Of dat gebeurt, of dat de korpsleiding zich buigt over een lichtere disciplinaire straf, kan een woordvoerder van de Landelijke Eenheid niet zeggen. ,,Dit is een zaak tussen betrokkene en de politie. Als werkgever doen wij geen uitspraken over arbeid gerelateerde zaken betreffende een specifiek persoon.”

