Agent die zwarte man uitschold krijgt leidinggevende functie bij Vreemdelingenpolitie

Dat juist een agent die is veroordeeld voor een racistische belediging terechtkomt op een plek waar hij veel in aanraking komt met andere culturen, zorgt voor verbazing. „Dat valt toch niet te rijmen met wat er is gebeurd?” zegt advocaat Justin Kötter. Hij staat de man bij die door de agent werd uitgescholden. „Van de andere kant verbaast het me ook weer niet, want dit past bij het handelen van politie en justitie rondom onder andere racisme. Onze zaak werd ook niet serieus genomen.”

De bewuste 54-jarige agent was betrokken bij een heftige aanhouding op Sinterklaasavond 2020. Samen met twee vrouwelijke collega’s kwam hij af op een melding van geluidsoverlast van een blaffende hond in Dordrecht. Toen zij een beschonken buurtbewoner wilden aanhouden, bemoeide een gezin zich met de situatie. Er volgde een vechtpartij waarbij de agent tegen een van de vechtersbazen riep: ‘Loslaten, loslaten kutneger.’

Camerabeelden

Dat kwam pas naar buiten toen er camerabeelden van de aanhouding opdoken. Daaruit bleek dat de agenten buitenproportioneel geweld hadden toegepast en de opgepakte vader van het gezin racistisch was bejegend. Dat was in de processen-verbaal bij de politie eerder niet terug te lezen. De agent werd veroordeeld tot een geldboete van 250 euro, de rechter sprak daarbij van een heftige belediging.

Zowel het hoger beroep tegen de agent als de zaak tegen de arrestanten loopt nog, zegt advocaat Justin Kötter: „Ook dat maakt de benoeming bijzonder. Dat je ondanks alle gevoeligheden in deze zaken hem toch op deze functie neerzet.”

Volledig scherm De Dordtse vader en zoon die het aan de stok kregen met de politie en daarbij werden uitgescholden. © Eric Elich

Klokkenluider Fatima Aboulouafa noemt de benoeming van de agent in een bericht op LinkedIn ‘verontrustend’. De van oorsprong Marokkaanse werd in het verleden ontslagen als teamchef bij de politie nadat ze verschillende misstanden had aangekaart, onder andere racisme bij de Haagse politie. ‘Ik vind het verontrustend dat een politieagent, die eerder beschuldigd is van discriminerend gedrag, nu een leidinggevende functie bekleedt op een afdeling die zich bezighoudt met vreemdelingenzaken waar gevoeligheid en culturele competentie van het grootste belang zijn’, schrijft ze.

De politie beloofde vorig jaar al op racisme door agenten harder aan te gaan pakken. Plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer zei onder andere dat overtreders desnoods worden ontslagen. ‘Deze benoeming kan binnen en buiten de politie serieuze vragen oproepen over de geloofwaardigheid van het politieapparaat ’, schrijft Aboulouafa.

Pauperallochtonen

De politie werd de afgelopen jaren veelvuldig in verlegenheid gebracht door racistische incidenten. In 2020 ontstond ophef nadat agenten in Rotterdam in een appgroep spraken over burgers met een migratieachtergrond als onder meer ‘kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen’. Begin dit jaar werden agenten uit Oost-Nederland geschorst nadat er een filmpje was opgedoken waarin zij racistische taal uitsloegen bij het bezoek aan een voetbalwedstrijd in Parijs.

De politie-eenheid Rotterdam bevestigt de benoeming van de agent, maar gaat niet in op vragen over de eventuele gevoeligheid van de benoeming. Zij laat per mail weten dat de benoeming van de agent in eerste instantie tijdelijk is. ‘Dit is voor een periode van zes maanden. In deze periode bezien we gezamenlijk of hij in staat is om deze leidinggevende functie op een goede en inclusieve wijze uit te voeren. De collega is nu niet bevorderd.’

Fatima Aboulouafa vertelde in 2019 bij Jinek over haar ervaringen met discriminatie bij het politiekorps):