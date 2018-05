Agent inde verkeersboetes cash en stak geld in eigen zak

Het Openbaar Ministerie Limburg onderzoekt of het bij de nu bekende automobilisten blijft of dat de omvang van de verduistering groter is. De politieagent hield in de omgeving Maastricht Belgische automobilisten aan nadat ze een verkeersovertreding begaan hadden. Nadat de agent de bon had uitgeschreven, werd de bestuurder gesommeerd om het boetebedrag direct contant te voldoen. In het geval dat de betrokken bestuurder het geld niet cash voorhanden had, liet de politieman de overtreder pinnen bij een pinautomaat.